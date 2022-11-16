الرئيس الصينى ينتقد القيود المفروضة على التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح شى -بحسب ما نقلت عنه صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية، على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء- أن بناء "فناء صغير بأسوار عالية" ليس فى مصلحة أى شخص. على حد وصف الرئيس الصينى.
كما دعا الرئيس الصينى أعضاء مجموعة العشرين إلى بناء بيئة اقتصادية رقمية عالمية "شاملة وعادلة"، بهدف فرض قيود ترمى إلى التعاون التكنولوجى.
جاءت تصريحات الرئيس الصينى وسط تصاعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خلال جلسة أُقيمت اليوم خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين فى إندونيسيا.
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