ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة في 2024
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسمياً عن ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024.
ونقل الإعلام الأمريكي الليلة الماضية عن ترامب من منزله في مار إيه لاغو في فلوريدا، قوله: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومهيبة مرة أخرى، أُعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
وأوضح أن سبب قراره يكمن في أن "العالم لم يشهد بعد المجد الحقيقي الذي يمكن لهذه الأمة أن تحققه".
وأضاف: إن "الولايات المتحدة لن تنجو خلال أربع سنوات أخرى من جو بايدن، الذي سيرشح نفسه أيضا في عام 2024.
وتابع قائلا: "أنا لا أقول هذا بضحك، أنا أتحدث بدموع".
ووعد الرئيس السابق من الآن وحتى يوم التصويت في عام 2024 "بالقتال كما لم يقاتل أحد من قبل".
وتشير الوثيقة المنشورة للجنة الانتخابات الفيدرالية إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب يتضمن ترشيح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024.
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