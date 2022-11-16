الملك: الأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، أن الأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها على رأس أولويات الأردن.

وأضاف في خطاب العرش أن الأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع جلالته "لأننا الأقرب إلى الأشقاء الفلسطينيين سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي".