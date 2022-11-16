الناتو: الصاروخ الذي أصاب بولندا كان أوكرانيًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن بولندا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” قولهما، اليوم الأربعاء، إن الصاروخ الذي ضرب بولندا كان على الأرجح طائشا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية، مما خفف من القلق العالمي من أن اندلاع الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تتسرب عبر الحدود.

ومع ذلك، قال رئيس الناتو إن موسكو، وليس كييف، هي المسؤولة في نهاية المطاف، عن بدء الحرب في المقام الأول وشن الهجوم الذي أطلق دفاعات أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج للصحفيين في بروكسل "هذا ليس خطأ أوكرانيا. روسيا تتحمل المسؤولية النهائية لأنها تواصل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا.

ويعقد سفراء الناتو محادثات طارئة للرد على انفجار يوم الثلاثاء الذي أسفر عن مقتل شخصين في منشأة للحبوب في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية، في أول انتشار مميت للحرب على أراضي التحالف العسكري الغربي.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا: "من المعلومات التي لدينا وحلفاؤنا، كان صاروخ إس -300 صنع في الاتحاد السوفيتي، وهو صاروخ قديم ولا يوجد دليل على إطلاقه من الجانب الروسي". "من المحتمل جدًا أن تكون الدفاعية الأوكرانية قد أطلقت عليه".

وقال ستولتنبرج أيضًا إنه من المحتمل أن يكون صاروخ دفاع جوي أوكراني. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المسارات تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أيا من صواريخها لم يضرب على مسافة تزيد عن 35 كيلومترا من الحدود البولندية وإن صور الحطام في بولندا أظهرت عناصر من صاروخ دفاع جوي أوكراني من طراز إس - 300.

وقال الكرملين يوم الأربعاء إن بعض الدول أصدرت "تصريحات لا أساس لها" بشأن الحادث، لكن واشنطن كانت مقيدة نسبيًا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا علاقة لها بالحادث.