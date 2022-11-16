الرئيس البرازيلى: نرغب فى عقد قمة المناخ لعام 2025 فى منطقة الأمازون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - قال الرئيس البرازيلى المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه يريد عقد قمة المناخ (Cop) لعام 2025 فى منطقة الأمازون، متعهدا بمكافحة إزالة الغابات بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دا سيلفا خلال مشاركته اليوم الأربعاء في ندوة على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ.



وقال دا سيلفا: "أنا هنا لأقول لكم جميعا إن البرازيل عادت إلى العالم". لم تولد البرازيل لتكون دولة منعزلة"، بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وأضاف: "سنخوض معركة قوية للغاية ضد إزالة الغابات بشكل غير قانونى".



وأعلن لولا دا سيلفا، الذي تحدث إلى جانب حكام منطقة الأمازون، عن إنشاء وزارة للسكان الأصليين، متعهدا "بالعناية الجيدة للغاية" بمجتمعات المنطقة.