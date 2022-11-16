الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير هذا الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشار الفيروس التنفسي المخلوي .

وأوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشار هائل لـ الفيروس المخلوي التنفسي، حيث تكمن خطورته في قدرته على التسبب في إصابات كثيرة في فصل الشتاء .

وتابع التقرير أن الفيروس المخلوي التنفسي يعتبر فيروس شديد العدوى وغالبا ما يتسبب في التهابات في الجهاز التنفسي عند الأطفال والكبار .

وأوضح ان خبراء الصحة أكدوا أن الفيروس المخلوي التنفسي ينتشر في الفترة بين نوفمبر وحتى شهر مارس، وتستمر الإصابة لمدة أسبوعين وفي بعض الحالات الحادة يضطر المصاب إلى الذهاب للمستشفى .

واكد التقرير أن الفيروس المخلوي يعتبر السبب الرئيسي في دخول الأطفال للمستشفيات في بريطانيا .