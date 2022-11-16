التشيك: ندعم بولندا فى التحقيقات بشأن سقوط صاروخ قرب حدودها مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتابع ليبافسكى -فى تصريحات نقلها راديو "براغ الدولى"- أن البلدين يعملان عن قرب بهدف تقوية أمن الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "ناتو". وأوضح الراديو أن تصريحات ليبافسكى أعقبت مكالمة هاتفية جمعته بنظيره البولندى زبيجنيو راو أعرب له خلالها عن تعازيه لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم.

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