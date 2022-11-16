الركود يعصف بأكبر اقتصاديات العالم.. «القاهرة الإخبارية» ترصد الأزمة

انكماش غير متوقع
وبحسب التقرير، فقد أعلنت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، انكماشًا غير متوقع لاقتصادها خلال الربع الثالث من العام الجارى، حيث تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى اليابان بنسبة 1.2% على أساس سنوى.
وأضاف التقرير أن بنك اليابان المركزى يسبح ضد التيار بإصراره على انتهاج سياسة اقتصادية مرنة، بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة عكس تحركات جميع البنوك المركزية الكبرى حول العالم، إذ خلفت الفائدة المنخفضة ضغوطا على الين الذى تراجع إلى أدنى مستوى فى 32 عامًا مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة باليابان.
انزلاق منطقة اليورو
ويؤكد التقرير أن الوضع فى العالم الغربى ليس أفضل حالاً، إذ يحذر الاتحاد الأوروبى من انزلاق منطقة اليورو إلى ركود شديد خلال الشتاء، حيث رفع التكتل توقعاته بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
ركود طويل الآمد فى بريطانيا
أما بريطانيا التى خرجت من عباءة الاتحاد الأوروبى، فقد أعلنت انكماش اقتصادها بنحو 2.% فى الربع الثالث من العام الجارى 2022، ما يثير توقعات بأن يكون ذلك بداية لركود طويل الأمد، وقد يستمر لعامين على الأقل بحسب تقديرات بنك إنجلترا.
أمريكا تسقط فى شباك الركود
ووفقا لتقرير "القاهرة الإخبارية"، ففى الولايات المتحدة الأمريكية، أكد الرئيس جو بايدن أن بلاده بعيدة عن الوقوع فى شباك الركود رغم صعود مؤشرات التضخم، مما دفع الاحتياطى الفيدرالى إلى اتخاذ نهج متشدد فى سياسته النقدية.
ورغم إجراءات الفيدرالى الأمريكى، اعترف الرئيس الأمريكى بايدن، بأن الحد من التضخم سيستغرق مزيدًا من الوقت والجهد، رغم تباطؤ وتيرة التضخم فى أكبر اقتصادات العالم خلال شهر أكتوبر المنقضى.
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