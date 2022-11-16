عاجل- فرنسا تنفى احتجاز ضباط فرنسيين فى إيران

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت إلقاء القبض على ضباط مخابرات فرنسيين وسط احتجاجات فى البلاد، وطالبت بالإفراج عن جميع مواطنيها المحتجزين فى إيران. ووفقًا لـ"رويترز"، نفت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان لها، نفيًا قاطعًا التصريحات الإيرانية بشأن وجود معتقلين فرنسيين فى الآونة الأخيرة هناك.

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