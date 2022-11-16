وطالبت الوزارة، فى بيان صحفى، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن توفير الحماية لعناصر ومنظمات المستوطنين ولجمها، وتفكيك قواعدها العاملة فى الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من أية شرعية ورفع الغطاء عنها.
وأكدت الوزارة أن الضغط الدولى على دولة الاحتلال يلعب دورا حاسما لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفقا للقانون الدولى.
وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال، فى توزيع مفضوح للأدوار، لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية، وقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل، فى محاولة لقطع علاقتهم فى أرضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها، ومحاولة السيطرة على إرادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم، وبلداتهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم.
وحذرت الوزارة الفلسطينية من نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد ومرتكزات لمنظمات المستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة، بما ينتج عنه من تصعيد ملحوظ فى الهجمات على المدنيين العزل، فيما يشبه برميل بارود قد ينفجر فى أية لحظة ويؤدى إلى مزيد الحرائق فى ساحة الصراع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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