العراق: القبض على إرهابى مسؤول عن نقل الدعم اللوجيستى لداعش فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وأفادت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ بأنه "من أجل تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره نفذت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن عملية أمنية فى محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابى الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة 4 إرهاب".
وأضاف البيان، أن "الإرهابى شغل منصب الحارس الشخصى لمسؤول جنوب نينوى التابع لما يسمى بـ"ولاية دجلة" ويعتبر حاليا مسؤول الدعم اللوجستى ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن العملية الأمنية جرت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة من خلال التنسيق مع مديرية الاستخبارات وأمن محافظة نينوى".
وأشار البيان إلى تسليم الإرهابى إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه حتى ينال جزاءه العادل، مؤكدا مواصلة القوات الأمنية فى تنفيذ عملياتها النوعية الهادفة لملاحقة كافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التى تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية فى البلاد.
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