تصريح جديد من الكرملين بشأن صفقة الحبوب

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن هناك تطورات إيجابية فى التحضير لتمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة بالكامل.





وأضاف بيسكوف، أنه "يجرى العمل فى هذه الأيام لضمان حل الجزء الذى يسمى صفقة حبوب البحر الأسود الذى يتضمن إمداداتنا.. كانت هناك بعض التطورات الواعدة، لكن من الأهمية أن يتم تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا بالكامل".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قد صرح أمس الثلاثاء، بأن روسيا ستعلن عن قرارها بشأن تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود "فى الوقت المناسب".

وأعلن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا، تحديث الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإضافة توضيحات للبنوك والشركات والأطراف المعنية الأخرى تمكنهم من استئناف العمل على توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى مختلف أنحاء العالم.

وكان قد تم التوقيع على اتفاقيات بشأن الصادرات الغذائية من أوكرانيا فى 22 يوليو لمدة 120 يوما حتى 19 نوفمبر، مع تمديد تلقائى لمدة 120 يوما أخرى إذا لم يعترض أى من الأطراف.

وفى وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، للصحفيين إن مسألة تمديد صفقة الحبوب لا تزال قيد البحث.