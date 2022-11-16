العالم اليوم - "عدم احترام الحكم" يكلف ليفاندوفسكي كثيرا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - أوقف روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة لثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن أظهر "عدم احترام" للحكم، وستدخل العقوبة حيّز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022.
وطُرد المهاجم البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر بأنّه اساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان له، يوم، الأربعاء، إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، تم فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره "موقف ازدراء أو عدم احترام" تجاه الحكم.
ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري برصيد 13 هدفا، عن مباراة الدربي ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.
وسبق أن علّق ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي في حفل تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي عن موسمه السابق مع بايرن ميونيخ الألماني "هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت لتشافي وليس للحكم".
ونقلت "فرانس برس" عن النجم البولندي قوله "في الأسبوع الماضي، على ما أعتقد، تحدثنا بالفعل عن توخي الحذر إذا تم منحي بطاقة صفراء، لأن شيئًا من هذا القبيل يمكن أن يحدث، وفي النهاية حدث ذلك. "هذا خطأي، لقد رأيت بطاقتين صفراويين، لكن الإيماءة كانت من أجل (تشافي)".
ومن المحتمل ان يستأنف النادي الكاتالوني قرار الاتحاد الاسباني.
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