الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء فى مدينة الخليل وبلدة صوريف شمالها والبلدة القديمة وبلدة بيتا فى نابلس وقرية بيت سيرا فى رام الله واعتقلت ستة عشر فلسطينياً. واعتقلت قوات الاحتلال أمس 27 فلسطينياً فى الضفة الغربية.

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