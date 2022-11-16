روسيا: القرار الأممى بشأن تعويضات أوكرانيا «غير فعال»

جدة - نرمين السيد - اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القرار الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقديم روسيا تعويضات لأوكرانيا "غير فعال على صعيد القانون الدولى".





وقالت زاخاروفا - فى تعقيبها على قرار الجمعية العامة، إنه على الرغم من كون القرار معاديا بشكل علنى لروسيا، إلا أنه لاغ وباطل من وجهة نظر القانون الدولى لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك السلطة ولا الاختصاص لمعالجة مثل هذه القضايا، كما أنه ليس لها الحق فى إثبات حقيقة العدوان أو إلقاء اللوم على أى جانب فهذه هى صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشارت إلى نتائج التصويت على القرار، منوهة بأنه حصل على أقل دعم من أى قرارات تم تبنيها خلال الجلسة الطارئة المناهضة لروسيا، قائلة: "نحن ممتنون للدول الـ13 التى صوتت ضد الوثيقة بالاشتراك مع روسيا، ولن يكون للأغلبية الساحقة ممن أيدوا المشروع المناهض لروسيا أى تأثير على الإطلاق فى كيفية عمل الآليات التى وضعوها، ولم يدركوا أن الأموال التى حاولوا التصريح بها لن تُنفق على احتياجات المواطنين الأوكرانيين العاديين، بل تقديم إمدادات إضافية أو تسليم أسلحة لمواصلة إراقة الدماء ومواصلة عدد الضحايا فى أوكرانيا".

وأضافت زاخاروفا: أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كان مثالًا حول: كيف يمكن للغرب أن يروج لنظام عالمى قائم على القواعد لصالح دائرة ضيقة من الدول، وقالت إن "التطورات فى أوكرانيا وحولها هى نتيجة مباشرة لمثل هذا المسار السياسى غير المسؤول".

وكان المتحدث باسم "الكرملين" ديمترى بيسكوف، انتقد أمس الثلاثاء، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعويضات أوكرانيا من روسيا، وقال: "من الطبيعى أن يحاول منظمو هذه العملية استكمال سرقة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية، والتى تم حظرها بشكل غير قانونى تماما، وهذا إضفاء الطابع الرسمى على هذه السرقة باستخدام منصة الأمم المتحدة.. روسيا بشدة ضده".