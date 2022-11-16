الناتو: سنعزز دفاعنا الجوى بالجزء الشرقى للحلف.. وسندعم كييف بأنظمة إضافية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنعزز دفاعنا الجوى بالجزء الشرقى لحلف الناتو، وسنقيم الوضع لتحديد الإجراءات المقبلة.

كما أكد أن الحلف سيقوم بتعبئة عامة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا "سندعم كييف بأنظمة دفاعية جوية إضافية".

وكانت المنطقة الحدودية بين أوكرانيا وبولندا، قد تعرضت أمس الثلاثاء، لهجمات صاروخية ما أدى إلى مقتل شخصين بولنديين.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، إن الصور أظهرت أن صاروخ بولندا يعود لمنظومة "إس 300" الأوكرانية.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسى شنت هجوما واسعًا على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة فى أوكرانيا، أمس الثلاثاء، مشددة على أن تلك الغارات كانت دقيقة على أراضى أوكرانيا فقط، وعلى بعد 35 كم من الحدود مع بولندا.