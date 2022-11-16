الخارجية الصينية: بكين وطوكيو ستعملان على حل الخلافات بشكل مناسب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه من المقرر أن يجرى رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، محادثات وجها لوجه مع الرئيس الصينى شى جين بينج يوم غد الخميس، فى العاصمة التايلاندية "بانكوك"، مشيرة إلى أن هذا سيكون أول اجتماع بين قادة البلدين منذ حوالى ثلاث سنوات.
ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، المقرر أن تستضيفها بانكوك.
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