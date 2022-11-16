بولندا: من الممكن أن يكون الصاروخ أطلقته أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس البولندى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنه من الممكن أن يكون الصاروخ أطلقته أوكرانيا.
وكانت المنطقة الحدودية بين أوكرانيا وبولندا، قد تعرضت أمس الثلاثاء، لهجمات صاروخية ما أدى إلى مقتل شخصين بولنديين.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، إن الصور أظهرت أن صاروخ بولندا يعود لمنظومة "إس 300" الأوكرانية.
وأعلنت الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسى شنت هجوما واسعًا على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة فى أوكرانيا، أمس الثلاثاء، مشددة على أن تلك الغارات كانت دقيقة على أراضى أوكرانيا فقط، وعلى بعد 35 كم من الحدود مع بولندا.
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