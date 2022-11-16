ألمانيا: عرضنا مساعدة بولندا فى الدوريات الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، أنها عرضت مساعدة بولندا فى الدوريات الجوية، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن اجتماع "الناتو" لم يعقد بناء على المادة 4، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت المنطقة الحدودية بين أوكرانيا وبولندا، قد تعرضت أمس الثلاثاء، لهجمات صاروخية ما أدى إلى مقتل شخصين بولنديين.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، إن الصور أظهرت أن صاروخ بولندا يعود لمنظومة "إس 300" الأوكرانية.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسى شنت هجوما واسعًا على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة فى أوكرانيا، أمس الثلاثاء، مشددة على أن تلك الغارات كانت دقيقة على أراضى أوكرانيا فقط، وعلى بعد 35 كم من الحدود مع بولندا.