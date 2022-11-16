ماكرون: على الصين لعب دور أكبر كوسيط فى الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن هناك مساحة تقارب مع الصين والهند لدفع روسيا إلى التهدئة. وقال: "إن فرنسا ترغب فى أن تلعب بكين دورا أكبر للوساطة فى الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا".





ولفت الرئيس الفرنسى - فى مؤتمر صحفى عقد فى ختام قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى مدينة "بالى" بإندونيسيا ونقلته قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم - إلى أنه سيقوم بزيارة للصين فى مطلع عام 2023.

وأكد أن "أمس كان يوما فظيعا لأوكرانيا والشعب الأوكرانى حيث سقط أكثر من 85 صاروخا على أهداف وعلى بنية تحتية مدنية وكان هناك هجوم جوى مضاعف من قبل روسيا. وفى هذا السياق، سقط هذان الصاروخان على الأراضى البولندية وعلينا توخى الحذر الشديد".

وقال الرئيس الفرنسى إنه "أبلغ رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، عن تضامن فرنسا مع بلاده فى مواجهة إطلاق الصواريخ الهائل"، مبينا أن مجموعة العشرين لا تريد الحرب والابتزاز النووى الذى تعتبره "غير مقبول".

وأشار إلى أنه "يجب أن نفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا على المقاومة. ولهذا أعلن عن مبادرة جديدة وهى عقد "مؤتمر فى 13 ديسمبر المقبل" فى العاصمة الفرنسية باريس حول "المرونة المدنية الأوكرانية".

وشدد الرئيس الفرنسى على أهمية بعث "رسالة واضحة للغاية عبر مجموعة العشرين، لتجنب أى تصعيد والدفاع عن السلام وتجنب تقسيم العالم وأن هذه هى الرسالة الواضحة التى تم إرسالها إلى المجتمع الدولى وعلى وجه الخصوص إلى روسيا".

وأعلن الرئيس ماكرون أن فرنسا تدعم الاندماج الكامل والتام للاتحاد الإفريقى فى مجموعة العشرين، موضحا أنه إذا "أردنا أن نأخذ التضامن مع الجنوب فى الاعتبار بشكل كامل، يجب أن نقبل جلوس الاتحاد الإفريقى حول الطاولة أسوة بالاتحاد الأوروبى".