نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان يفتح تحقيقا بحادثة الطائرة القادمة من عمّان بعد اصابتها برصاصة طائشة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 02:07 مساءً - دوت الخليج :- أشارت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني إلى أن "بتاريخ 10 تشرين الثاني 2022، أصيبت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA) رقم الرحلة ME311 قادمة من عمان إلى بيروت، برصاصة طائشة، وذلك قبل هبوطها على المدرج 16-34، ونتح عنها إصابة طفيفة في الجزء العلوي من جسم الطائرة، وقد تم العمل على إصلاحها وعادت إلى الخدمة في اليوم نفسه". ولفتت إلى أن "تم فتح تحقيق رسمي بتلك الواقعة من قبل الجهات الأمنية المعنية". صحيفة النهار اللبنانية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يفتح تحقيقا بحادثة الطائرة القادمة من عمّان بعد اصابتها برصاصة طائشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.