لولا يريد استضافة مؤتمر كوب30 في الأمازون في 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أكد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ أنه يريد استضافة كوب30 في الأمازون في العام 2025.

وقال لولا “سأتحدث إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) وأطلب منه تنظيم كوب30 في الأمازون”.

وتستضيف دولة الإمارات العربية مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) ،في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2023 لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم.