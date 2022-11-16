الناتو: بايدن أبلغ الشركاء أن انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال مصدر فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أبلغ مجموعة السبع والشركاء فى الحلف أن انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكرانى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، إن الصور أظهرت أن صاروخ بولندا يعود لمنظومة إس 300 الأوكرانية. وأعلنت الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسى شنت هجوما واسعًا على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة فى أوكرانيا، أمس الثلاثاء، مشددة على أن تلك الغارات كانت دقيقة على أراضى أوكرانيا فقط، وعلى بعد 35 كم من الحدود مع بولندا.

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