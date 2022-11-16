ماكرون: مجموعة العشرين لم تتجاهل ما يحدث بـ أوكرانيا.. وندعم المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، فى كلمته بختام قمة العشرين والتى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نؤمن دائما بأن الحرب ستنتهى بالمفاوضات وندعم هذا الحل، لافتا إلى أن الدول الأكثر فقرًا يجب أن لا تدفع الثمن فى حرب ليس لها دورًا فيها.
وكان قد سُمع دوى انفجارين على الأقل، أمس الثلاثاء، فى العاصمة الأوكرانية كييف، وتصاعد الدخان فوق المدينة.
وجاءت الانفجارات فى أعقاب تحذيرات من الغارات الجوية بأنحاء أوكرانيا، بعد ساعات من إلقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى، خطابًا بالفيديو على زعماء مجموعة العشرين الذين يجتمعون فى بالى.
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