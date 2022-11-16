التضخم فى بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى خلال 41 عاما

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته فى 41 عاماً عند 11.1%، خلال شهر أكتوبر، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب المكتب الوطنى للإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأسرع معدل منذ العام 1977. من جانبه، أعلن بنك إنجلترا دخول البلاد فى مرحلة الركود، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى خطوة ضرورية للسيطرة على الأزمة الاقتصادية التى لحقت بالبلاد ولكبح جماح التضخم.

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