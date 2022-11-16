الكرملين يشيد بموقف بايدن بشأن حادث بولندا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "روسيا تستهدف كل ما له علاقة بالبنى التحتية العسكرية الأوكرانية".

يشار إلى أن مصدر فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، كان قد أعلن أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أبلغ مجموعة السبع والشركاء فى الحلف أن انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكرانى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، إن الصور أظهرت أن صاروخ بولندا يعود لمنظومة إس 300 الأوكرانية.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسى شنت هجوما واسعًا على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة فى أوكرانيا، أمس الثلاثاء، مشددة على أن تلك الغارات كانت دقيقة على أراضى أوكرانيا فقط، وعلى بعد 35 كم من الحدود مع بولندا.