العالم اليوم - ماكرون: مجموعة العشرين لم تتجاهل أزمة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - كلمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.

- معظم أعضاء مجموعة العشرين يدينون حرب أوكرانيا. - مجموعة العشرين لم تتجاهل ما يحصل في أوكرانيا. - تنسيق مستمر مع بولندا لمعرفة ما حصل. - نعبر عن التضامن الكامل مع بولندا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ماكرون: مجموعة العشرين لم تتجاهل أزمة أوكرانيا .. في رعاية الله وحفظة