موفدة «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تعانى التخبط بسبب توالى الحكومات

جدة - نرمين السيد - أكدت جومانا هاشم، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" فى لندن، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا متخبطة جدًا، لاسيما فى ظل توالى الحكومات، موضحة أن بريطانيا تعانى أزمات كثيرة، مثل تكاليف المعيشة والطاقة والغاز.





توالى الحكومات

وأشارت جومانا هاشم، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد بشتو، فى تغطية خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه كان من أكبر الأزمات التى شهدتها بريطانيا تلك الفضائح التى كانت وراء رحيل بوريس جونسون، ثم ليز تراس، ومجئ ريشى سوناك، لافتة إلى أن هناك العديد ممن لا يشجعون وجود رئيس الوزراء ريشى سوناك فى هذا الوقت تحديدًا، إذ تدور الكثير من الانتقادات حوله.

الأزمة الأوكرانية

وأفادت بأنه وفقًا لما نشرته بعض التحقيقات الصحفية البريطانية، تحاول البلاد تصدير الانهزام الأوكرانى، ولا تريد أن تصدر مسألة الانتصارات الأوكرانية على الأرض فى وجه القوات الروسية.

ووفقًا لموفدة "القاهرة الإخبارية" فى لندن، تحاول أوكرانيا الحصول على المزيد من تعاطف الشعب البريطانى حتى لا يحاسب الشعب الحكومة البريطانية على التورط فى دعم أوكرانيا إلى هذا الحد الذى تسبب فى أزمة طاقة وغاز وأزمة تكاليف معيشة وميزانية.

طريقة مختلفة

ونوهت جومانا هاشم، بأن الحكومة البريطانية تتحرك فى إطار عام حدده حزب المحافظين بشأن أوكرانيا، لكنها توقعت أن يكون لرئيس الوزراء الحالى طريقة مختلفة بعض الشىء بسبب الأزمات التى تعيشها بريطانيا.