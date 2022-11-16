تهديدات بحرب عالمية.. ماذا يحدث فى بولندا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، لوكاش ياشينا، إن صاروخا روسى الصنع سقط فى بولندا وأسفر عن مقتل شخصين، مشيرا إلى "استدعاء السفير الروسى لدى بولندا للحصول منه على تفسيرات مفصلة فورية". فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن تصريحات المسؤولين البولنديين حول سقوط صواريخ "روسية" فى منطقة برزيودوف، هى استفزاز متعمد، مشيرة إلى أن الحطام الذى نُشر فى وسائل الإعلام لا علاقة له بالأسلحة الروسية، مؤكدة أن تضخيم الغرب للحادث يرفع احتمالات حدوث حرب عالمية.

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