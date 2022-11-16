هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة عمان

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال مسؤول دفاعى، إن السفينة تحمل علم ليبيريا، مضيفاً أن شركة "إيسترن باسيفيك شيبينج" ومقرها فى سنغافورة تشغلها.

كذلك، أكدت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهى منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن فى المنطقة، وقوع الهجوم، مضيفة أن التحقيقات جارية حالياً لمعرفة التفاصيل.