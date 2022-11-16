جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال مسؤول دفاعى، إن السفينة تحمل علم ليبيريا، مضيفاً أن شركة "إيسترن باسيفيك شيبينج" ومقرها فى سنغافورة تشغلها.
كذلك، أكدت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهى منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن فى المنطقة، وقوع الهجوم، مضيفة أن التحقيقات جارية حالياً لمعرفة التفاصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة عمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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