عاجل- بدء اجتماع طارئ لحلف الناتو بشأن سقوط صاروخ فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وسقطت صواريخ روسية على منطقة حدودية بين أوكرانيا وبولندا، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل شخصين بولنديين، مما حدا برئيس وزراء البلاد لعقد عدة اجتماعات أمنية طارئة.

وتعرضت عدة مدن أوكرانية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخى، أدى إلى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق الأوكرانية، وكذلك مودلوفا التى تتغذى بعض مناطقها بالتيار الكهرباء من أوكرانيا.