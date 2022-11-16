خبير: الاعتداء على بولندا تهديد لـ«الناتو».. وطرف ثالث يشعل الأزمة

من يشعل الموقف؟
ورأى الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك طرف ثالث يشعل الموقف بين روسيا والولايات المتحدة والناتو، محذرًا من أن إشعال الموقف بين هذه الأطراف سيكون صعبًا بسبب المادة 4 و5 من اتفاقية حلف شمال الأطلسى، والتى تعتبر الاعتداء على أى طرف من أعضاء الحلف، اعتداء على أعضاء الحلف كافة.
تهديد لأمن الناتو
كما أشار سنجر، إلى أن المادة الخامسة من اتفاقية الناتو تنص على أن الاعتداء على بولندا يمثل تهديدًا للأمن الخاص بحلف شمال الأطلسى وبولندا، ما يدفع دول الحلف إلى التشاور.
تحقيق الناتو
وأوضح خبير السياسات الدولية، أن التشاور بين دول الحلف سيقتضى الاجتماع وفتح قنوات الاتصال لمزيد من التحقيق والبحث الجاد عن المسؤولية بشأن ما حدث فى بولندا قبل اتخاذ موقف تصعيدى، متوقعًا أنهم يفكرون فى التصعيد المتسلسل وأن هناك خط اتصال ساخن بين روسيا وواشنطن منذ الحرب الباردة.
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