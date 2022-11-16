سوناك: سنعمل على كبح التضخم.. وسنخفف من اعتمادنا على الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وتابع سوناك فى مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن حادث بولندا لم يكن ليحدث لولا هجمات روسيا، مضيفا أنه لا يمكن أن نترك الحرب الروسية الأوكرانية أن تستمر أكثر من ذلك.
وتابع سوناك، بأن بلاده ستعمل على كبح جماح التضخم العالمى، قائلا "سنتخذ قرارات صعبة للسيطرة على التضخم"، مؤكدا فى نفس الوقت أنه لا توجد دولة لديها القوة على تدمير الاقتصاد العالمى.
وفيما يخص أزمة الطاقة العالمية، أكد سوناك أن بريطانيا ستخفف من اعتمادها على الطاقة الروسية، كما لفت إلى أن بريطانيا وفرنسا متعاونان فى ملف الهجرة.
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