سماع دوى صافرات إنذار فى أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان قد سُمع دوى انفجارين على الأقل، أمس الثلاثاء، فى العاصمة الأوكرانية كييف، وتصاعد الدخان فوق المدينة.

وجاءت الانفجارات فى أعقاب تحذيرات من الغارات الجوية بأنحاء أوكرانيا، بعد ساعات من إلقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى، خطابًا بالفيديو على زعماء مجموعة العشرين الذين يجتمعون فى بالى.