العالم اليوم - "بركة" تجمع 20 مليون دولار في جولة تمويل للتوسع بالسعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - أعلنت شركة بركة، المنصة العاملة في الاستثمارات الخالية من العمولات بالشرق الأوسط، عن إغلاق جولة تمويل من الفئة A بقيمة 20 مليون دولار، تمّت بقيادة شركة "فالار فنتشرز".

ويُعدّ هذا التمويل أول استثمار في منطقة الشرق الأوسط لـ"فالار"، شركة رأس المال الاستثماري المدعومة من رجل الأعمال العالمي بيتر ثيل. هذا، واختتمت المشاركة في جولة التمويل شركة الاستثمارات العالمية "نولوُد".

ويُنتظر أن تضاعف بركة حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بفضل هذا الاستثمار الجديد. وستواصل الشركة تطوير تطبيقها مع الخدمات الجديدة المتوقع إطلاقها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، والتي تشمل الوصول إلى مزايا مثل خطط إعادة استثمار الأرباح، وساعات التداول الممدّدة وغيرها.

وتتطلع بركة، ضمن خططها للنمو، إلى التوسّع الإقليمي لا سيما في السعودية، إذ التزمت الشركة بتخصيص معظم الأموال المجمعة من التمويل في تأسيس عملياتها هناك وتسريع التوظيف.

وبهذه المناسبة، قال فراس جلبوط المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بركة، إن عشرات آلاف المستخدمين اشتركوا في تطبيق بركة خلال عام واحد فقط من إطلاقه، مؤكّدًا التزام الشركة بإتاحة الشمول المالي أمام ملايين المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تمكين الجيل القادم من المستثمرين في المنطقة من الاستفادة من خيارات استثمارية شاملة ومنخفضة التكلفة.

وتتعاون بركة مع البورصات المحلية لتمكين الوصول إلى التداولات من خلال تطبيقها. وشهدت بورصات الشرق الأوسط زيادة قدرها 300 بالمئة في الاكتتابات العامة الأولية في العام 2022، وساهم المستثمرون في قطاع التجزئة بزيادة قدرها 16 بالمئة في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في الشرق الأوسط لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، بدعم من منصات تقنية مثل بركة.

وتبحث الشركة في دخول أسواق جديدة للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن وصلت مبالغ التمويل التي جمعتها حتى الآن إلى 25 مليون دولار.

هذا، وتحظى بركة بدعم من مسرّعة الأعمال الأميركية "واي كومبينيتر"، في حين تُعدّ جزءًا من منظومة التقنية العالمية التابعة لإمارة أبوظبي، "هب 71". وتشمل قائمة المستثمرين في بركة مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري الإقليمية والعالمية، مثل "كلاس 5 غلوبال" و"غلوبال فاوندرز كابيتال" و"فنتشر سوق".

من جانبها، دعمت شركة "فالار" في السابق شركات التقنيات المالية العالمية "وايز" و"إن 26" و"بت باندا" وغيرها.

وتأسست شركة بركة في عام 2021، لتمكين المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة من الاستفادة من الصفقات الاستثمارية الخالية من العمولات، والوصول إلى أكثر من 6,000 من الأسهم الأميركية والصناديق المتداولة في البورصات.

يذكر أن شركة بركة، التي يقع مقرها في مركز دبي المالي، خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، التي تضمن ممارساتها المُثلى حماية العملاء.