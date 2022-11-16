العالم اليوم - كريستيانو رونالدو يقتحم عالم الرموز المشفرة "NFT"

انتم الان تتابعون خبر كريستيانو رونالدو يقتحم عالم الرموز المشفرة "NFT" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - أعلن نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، عن إطلاقه مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والتي ستكون متاحة حصريا على منصة "بينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.

وقالت "بينانس" على موقعها الإلكتروني، إن المجموعة التي ستكون متاحة اعتبارا من الجمعة، هي أول رموز تحتفي بنجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، والتي تأتي وفق اتفاقية شراكة بينهما، وتحمل شعار النجم البرتغالي (CR7).

ويأتي إطلاق هذه الرموز المشفرة، في الوقت الذي تعاني فيه سوق الأصول الرقمية من أزمة طاحنة على خلفية انهيار منصة "FTX" التي كانت تعتبر ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة عالميا.

وخلال الفترة الأخيرة، اتجه العديد من المشاهير لإطلاق رموز "NFT" خاصة بهم، كما أن بعض الأندية مثل "برشلونة" أطلق مجموعة من الرموز المشفرة، في إطار إيجاد بدائل تمويلية.

والرموز غير القابلة للاستبدال ، أو NFT، نوع من الوثائق الرقمية التي تؤكد ملكية الشخص لأصل ما، غالبا يكون رقمي، مثل عمل فني أو أغنية أو فيديو أو تغريدة أو حتى "ايموجي". وتكون هذه الرموز في صورة كود يشير إلى تسجيل الأصل لصالح شخص معين باستخدام تقنية البلوكتشين، ويلزم مصادقة البلوك تشين عليها مما يجعل الوثيقة مؤمنة بالكامل، ويمكن تداولها بيعا وشراء عبر منصات تداول الأصول الرقمية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، لديه اهتمام كبير بالاستثمار، حيث أنه يمتلك فندق يحمل اسم علامته التجارية الشهيرة (CR7) بالإضافة إلى عطور وصالات رياضية.