البيان الختامي لقمة العشرين يدين بحزم الحرب في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - أعلنت مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتها في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن “غالبية” الدول الأعضاء فيها “تدين بحزم الحرب في أوكرانيا” معتبرة أن هذا النزاع “يقوض الاقتصاد العالمي”.

وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن “استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به”.

كما أكدت قمة مجموعة العشرين دعمها الكامل لإجراء تحقيقات في الانفجار الذي وقع بقرية حدودية في بولندا.

وخلال البيان الختامي للقمة حذر القادة من أن أي استخدام للاسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو أمر غير مقبول، مرحبين في الوقت نفسه باتفاق البحر الأسود لنقل الحبوب من أوكرانيا.

وقال زعماء مجموعة العشرين إن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من “التداعيات عبر الدول”.

وفي إعلان للزعماء، أكد أعضاء مجموعة العشرين مجددا التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن “أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير” هذا العام.

وقال البيان “البنوك المركزية لمجموعة العشرين … تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات”.

وأضاف البيان أن البنوك المركزية ستضع في اعتبارها أيضا الحاجة إلى الحد من التداعيات، في إشارة إلى القلق بين الاقتصادات الناشئة إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه قرارات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد على أسواقها.

وقال “استقلالية البنوك المركزية ضرورية لتحقيق هذه الأهداف ودعم مصداقية السياسة النقدية”.