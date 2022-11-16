أمريكا وبريطانيا تدعمان بولندا فى التحقيق الجارى للقصف على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض، فى بيان عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك على هامش قمة العشرين، إذ بحثا مجموعة من القضايا العالمية، بما فى ذلك التحديات التى تفرضها الصين، وناقشا الحاجة العالمية إلى زيادة الطموحات لمعالجة أزمة المناخ، فضلا عن أهمية تأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.

وتطرق بايدن وسوناك إلى مناقشة الضربات الصاروخية الروسية فى أوكرانيا، كما أكدا دعمهما القوى لأوكرانيا وهى تدافع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية.

من جهته، عبر المستشار الألمانى "أولاف شولتس" عن تعازيه للرئيس البولندى "أندجى دودا" وشعبه إزاء سقوط ضحايا عقب سقوط صاروخ بالقرب من حدود بلاده مع أوكرانيا.

وقال شولتس - فى بيان نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء -"إن هذا يعد حادثا مروعا ومن الضرورى التوضيح بشكل دقيق عن كيفية حدوثه".

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما فى بولندا عقب سقوط صاروخ بالقرب من حدود البلاد مع أوكرانيا أمس الثلاثاء، فيما استبعد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.