مراسلة القاهرة الإخبارية: الصحة التونسية تحذر من إصابة الأطفال بـ«الشيجيلا»

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين رمضانى، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن وزارة الصحة التونسية حذرت منذ يومين من انتشار جرثومة "الشيجيلا"، التى يبدو أنها تصيب الجهاز الهضمى بدلاً من الجهاز التنفسى على عكس الفيروس المخلوى، حيث أشارت بعض المصادر الطبية إلى أن هناك أطفال فى العناية المركزة بسبب هذه الجرثومة.





وأشارت نسرين رمضانى، فى مداخلة لبرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن وزارة الصحة التونسية لم تتحدث عن أى إصابات بالفيروس المخلوى، أو إذا كانت هناك عدوى، قائلة: "ربما الأمر مازال مستجدًا، وليس لدينا معطيات كافية فى هذا الخصوص من المصادر الطبية.

وبحسب مراسلة "القاهرة الإخبارية"، فلم تكشف المصادر الطبية التونسية عن عدد محدد للأطفال المتواجدين فى العناية المركزة بسبب الإصابات بهذه الجرثومة، لكنها تتحدث عن بداية انتشاره بين الأطفال، ونشرت لائحة بمجموعة من القواعد المتعلقة بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين، وشددت على ضرورة الانتباه إلى الأطفال.

وفى سياق آخر، قالت نسرين رمضانى، إن أغلب الصحف التونسية اهتمت صباح اليوم الأربعاء، بالوصول إلى انفراجة فى أزمة المدرسين المضربين عن العمل منذ بداية العام، لافتة إلى أن هناك أكثر من 400 ألف تلميذ فى المرحلة الابتدائى من إجمالى مليون تلميذ لم يبدأوا عامهم الدراسى بسبب إضراب المدرسين.

وبحسب مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بتونس، يطالب هؤلاء المدرسين بتسوية وضعيتهم المهنية، لافتة إلى أنه كان هناك اجتماع بالأمس للهيئة الإدارية لنقابة التعليم الأساسى، ووافقت على المقترحات التى قدمتها وزارة التربية التونسية، ما يشير إلى إنفراجة فى الأزمة.