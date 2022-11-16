الحزب الجمهورى يرشح مكارثى لرئاسة النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وانتخب الجمهوريون بالاقتراع السرى مكارثى، النائب البالغ 57 عاما من كاليفورنيا والعضو البارز فى القيادة الجمهورية بمجلس النواب منذ عام 2014، ما أبعد إلى حين التحدى الذى يمثله منافسه، أندى بيجز، عضو مجمع الحرية اليمينى المتطرف.

ورغم فشل الجمهوريين فى انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى فى انتخابات منتصف الولاية فى 8 نوفمبر، إلا أنهم فى طريقهم للسيطرة على مجلس النواب. لكن من المحتمل أن تكون الأغلبية التى سيحصلون عليها فى مجلس النواب ضئيلة عند أداء الكونجرس الـ118 اليمين أوائل العام المقبل، مع استمرار فرز الأصوات فى بعض الدوائر.

ويبدأ مكارثى الآن حملته الشاقة للفوز برئاسة مجلس النواب فى 3 يناير المقبل، عندما يجتمع النواب المنتخبون حديثا من الديمقراطيين والجمهوريين، البالغ عددهم 435 عضوا لانتخاب رئيس لهم، وهو ثالث أهم منصب سياسى فى الولايات المتحدة، بعد الرئيس ونائب الرئيس.