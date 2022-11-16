جدة - نرمين السيد - وانتخب الجمهوريون بالاقتراع السرى مكارثى، النائب البالغ 57 عاما من كاليفورنيا والعضو البارز فى القيادة الجمهورية بمجلس النواب منذ عام 2014، ما أبعد إلى حين التحدى الذى يمثله منافسه، أندى بيجز، عضو مجمع الحرية اليمينى المتطرف.
ورغم فشل الجمهوريين فى انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى فى انتخابات منتصف الولاية فى 8 نوفمبر، إلا أنهم فى طريقهم للسيطرة على مجلس النواب. لكن من المحتمل أن تكون الأغلبية التى سيحصلون عليها فى مجلس النواب ضئيلة عند أداء الكونجرس الـ118 اليمين أوائل العام المقبل، مع استمرار فرز الأصوات فى بعض الدوائر.
ويبدأ مكارثى الآن حملته الشاقة للفوز برئاسة مجلس النواب فى 3 يناير المقبل، عندما يجتمع النواب المنتخبون حديثا من الديمقراطيين والجمهوريين، البالغ عددهم 435 عضوا لانتخاب رئيس لهم، وهو ثالث أهم منصب سياسى فى الولايات المتحدة، بعد الرئيس ونائب الرئيس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحزب الجمهورى يرشح مكارثى لرئاسة النواب الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.