الصين تحث الجميع على ضبط النفس بعد حادث بولندا

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام بولندية، قد أعلنت أن شخصين لقيا مصرعهما أمس الثلاثاء، بعد أن أصابت قذيفة قرية برزيودوف بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أى ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل قواتها.

وذكر بيان للوزارة أن تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضى البولندية هى استفزاز كبير بغرض التصعيد، ولا علاقة للحطام الذى نشرته وسائل الإعلام البولندية فى تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف على الحدود الأوكرانية البولندية بالأسلحة الروسية.

ومن جانبها، دعت بولندا إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطنى فى أعقاب سقوط صاروخين داخل أراضيها.