العالم اليوم - بورصة طوكيو تغلق مرتفعة مع تبدد مخاوف تصعيد أزمة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره لينهي التعاملات على ارتفاع، الأربعاء، بعد أن تلاشت المخاوف من تصعيد الأزمة الأوكرانية، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن انفجارا في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي ربما لم يكن ناجما عن صاروخ أطلق من روسيا.

وزاد المؤشر نيكي بنسبة 0.14 بالمئة ليغلق عند 28028.30 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1963.29 نقطة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول "شعر المستثمرون بالارتياح من تصريحات بايدن.

"كان أشد ما يخشونه هو هجوم مضاد لحلف شمال الأطلسي".

وتحول المؤشر نيكي للصعود بعد أن قال بايدن إن الصاروخ الذي قتل شخصين في بولندا لم يتم إطلاقه على الأرجح من روسيا، وذلك بعد اجتماع طارئ لقادة حلف الأطلسي لمناقشة الضربة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد انفجار بولندا الذي قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إنه نجم عن صاروخ روسي الصنع. ونفت روسيا مسؤوليتها.

غير أن مكاسب نيكي كانت محدودة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أثارت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، حسبما قال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق في أيزاوا للأوراق المالية.

وتراجع مؤشر شركات التأمين بنسبة 3.33 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وهبط سهم تي آند دي هولدنجز 4.08 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي.

وانخفض سهم أوليمبوس لصناعة المعدات الطبية 4.06 بالمئة. وارتفع 96 سهما على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 125 سهما.