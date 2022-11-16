العالم اليوم - التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى في 41 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - قفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في 41 عاما، مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع الفائدة مرة أخرى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، إن معدل التضخم في أكتوبر وصل إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 10.1 بالمئة، في سبتمبر، وهو ما يزيد على توقعات بنك إنجلترا البالغة 10.9 بالمئة، وتوقعات الاقتصاديين عند 10.7 بالمئة.

وتواجه بريطانيا ضغوطا تضخمية شديدة، بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، نتيجة زيادة أسعار النفط والغاز العالمية واضطرابات الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن التضخم في أكتوبر كان سيصل إلى 13.8 بالمئة، إذا لم تقدم الحكومة دعما للحد من زيادة أسعار الكهرباء والغاز.

ويعد التضخم حاليا أعلى بخمس مرات من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وذلك على الرغم من رفع معدلات الفائدة 8 مرات منذ نهاية العام الماضي.

ويراهن المستثمرون حاليا على رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى الشهر المقبل لتصل إلى 3.5 بالمئة.