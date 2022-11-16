أوروبا: سنقف بجانب أوكرانيا مهما كلف ذلك

جدة - نرمين السيد - وكانت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية قد وقعت أمس الثلاثاء، على عدة مدن أوكرانية، من بينها العاصمة كييف، تسببت فى حدوث انقطاعات فى إمدادات الكهرباء.

ولقى شخص واحد على الأقل مصرعه من جراء قصف صاروخى روسى على مبنى سكنى فى حى "بيشرسك" بوسط كييف، حسبما أعلن عمدة المدينة فيتالى كليتشكو.