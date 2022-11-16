إعلان قمة العشرين: الأزمة الأوكرانية تقوض اقتصاد العالم

جدة - نرمين السيد - وأعرب قادة مجموعة العشرين عن إدانتهم للاعتداءات الروسية على أوكرانيا، قائلين إن "التهديد باستخدام السلاح النووى أمر مرفوض".

كما أكدوا دعم القانون الدولى والنظام متعدد الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار، معربين عن ترحبيهم باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كذلك أوضح إعلان القمة، أن البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب، مؤكدا مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية.