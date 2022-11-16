وزيرة الدفاع الكندية: نتواصل مع بولندا بشأن تقارير سقوط الصواريخ الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت أناند، فى تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، "أتلقى تحديثات بخصوص هذا التقرير وعلى اتصال وثيق للغاية مع حلفائنا البولنديين فى هذا الوقت.. سيكون من غير الحكمة بالنسبة لى أن أعلق أكثر".

وذكرت تقارير إعلامية أن الصواريخ الروسية عبرت أراضى بولندا وأصابت شبكة الكهرباء الأوكرانية مما تسبب فى قطع الكهرباء عن جزء كبير من مولدوفا.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن شخصين لقيا مصرعهما بعد ظهر الثلاثاء بعد أن أصابت قذيفة قرية برزيودوف بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أى ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات الروسية.

وذكر بيان للوزارة أن تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضى البولندية هى استفزاز كبير بغرض التصعيد، ولا علاقة للحطام الذى نشرته وسائل الإعلام البولندية فى تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف على الحدود الأوكرانية البولندية بالأسلحة الروسية.

ومن جانبها، دعت بولندا إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطنى فى أعقاب سقوط صاروخين روسيين داخل أراضيها.

يأتى هذا فى وقت دعا فيه رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إلى اجتماع لمجلس الدفاع المجرى بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية فى بولندا.