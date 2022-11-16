بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكرانى الهجمات الروسية على كييف

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - ورد على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية - أن وزير الخارجية تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأوكرانى فى أعقاب موجات متعددة من الهجمات الصاروخية الروسية التى ضربت العديد من المبانى السكنية فى كييف أمس، ودمرت البنية التحتية الحيوية للطاقة فى جميع أنحاء أوكرانيا.
ووفقا للبيان، فقد ناقش الوزيران احتياجات أوكرانيا، بما فى ذلك أمن الطاقة والدفاع الجوى، كما بحثا التقييمات الجارية للانفجار الذى أودى بحياة شخصين فى بولندا، وتعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق فى الأيام المقبلة.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها.
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