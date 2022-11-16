العالم اليوم - "HSBC" عمان يوقع اتفاقية اندماج مع بنك صحار الدولي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - قال بنك إتش.إس.بي.سي عمان وبنك صحار الدولي الأربعاء إنهما أبرما اتفاقية اندماج ملزمة.

وقال البنكان في إعلانين تنظيميين منفصلين إن جميع أصول والتزامات إتش.إس.بي.سي عمان ستنقل إلى بنك صحار الدولي، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأضافا أن إتش.إس.بي.سي عُمان سيُحل ككيان قانوني عند اكتمال عملية الاندماج وسيتم إلغاء أسهمه.

وقال إتش.إس.بي.سي عمان في إفصاح إلى البورصة إن المقابل الذي سيعرض لكل مساهم في البنك سيكون مثل القيمة الدفترية "على أن يكون المقابل أسهما في بنك صحار الدولي مع إمكانية أن يختار مساهمو بنك إتش.إس.بي.سي عمان الحصول على المقابل نقدا، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمقابل النقدي الذي يدفعه بنك صحار الدولي للمساهمين في بنك إتش.إس.بي.سي عمان الذين اختاروا استلام المقابل نقدا نسبة 70 بالمئة من إجمالي المقابل المستحق الدفع من قبل بنك صحار الدولي".

وسوف تقيم أسهم بنك صحار الدولي التي ستشكل جزءا من المقابل المقدم لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.

وبهذا القرار، سينضم إتش.إس.بي.سي عمان وصحار الدولي إلى بنوك أخرى في دول الخليج المجاورة في تعزيز عملياتها.

واندمج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة العربية السعودية مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية في عام 2021 ليشكلا البنك الأهلي السعودي بأصول تزيد على 240 مليار دولار. وشهدت أبوظبي أيضا عمليتي اندماج مصرفيتين كبيرتين.