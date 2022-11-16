العالم اليوم - نصيحة فرنسية بعد حادثة الصواريخ في بولندا

انتم الان تتابعون خبر نصيحة فرنسية بعد حادثة الصواريخ في بولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - دعت فرنسا إلى توخي "أقصى درجة من الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا، محذرة من "خطر تصعيد كبير".

وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إلى أن "هناك الكثير من المعدات في المنطقة وتركز كبير للأسلحة، عدد كبير من الدول يمتلك النوع نفسه من الأسلحة وبالتالي فإن تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته".

وصرح مستشار آخر للرئيس أنه "يجب النظر إلى الوقائع بدقة كبيرة، النظر إلى المعلومات وخرائط السماء ورؤية بيانات الأقمار الاصطناعية. هذا قضية لا يمكن أن نخطئ فيها".

وأضاف: "لو كان صاروخا أوكرانيا (...) لما كان الأمر بطبيعة الحال هو نفسه سياسيا لأنه لا يمكن أن نتصور أن أوكرانيا تعمدت إطلاق صاروخ على بولندا".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن صرح أنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ أطلق من روسيا.

أما بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، فقد قالت إنه صاروخ "روسي الصنع"، بينما اتهمت كييف موسكو بإطلاقه.