العالم اليوم - البيان الختامي لقمة العشرين يدين الحرب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - دان البيان الختامي لقمة دول العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، الذي تمت الموافقة عليه اليوم الأربعاء "بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، لكنه رحب في الوقت نفسه باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأعلنت مجموعة العشرين، في بيانها الختامي، أن "غالبية" الدول الأعضاء فيها "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا" معتبرة أن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي".

وأكد أكبر 20 اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

وجاء في بيان قمة العشرين: